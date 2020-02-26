26 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi
'81 İlde 81 Anaokulu' projesi ile çocuklar badmintonla tanıştıBadminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı"Türkiye genelinde Anaokulları Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız""Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik""Sosyal sorumluluk projelerinde öncü...
'81 İlde 81 Anaokulu' projesi ile çocuklar badmintonla tanıştı
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı"Türkiye genelinde Anaokulları Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız""Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik""Sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir federasyonuz"
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAYDünü izinli geçiren Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR - SPORTİNG CP MAÇINA DOĞRU18: 30 Teknik direktör Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı düzenleleyecek.19: 00 Turuncu-lacivertli ekip, son çalışmasını yapacak.19: 30 Sporting CP Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.20: 00 Sporting CP hazırlıklarını tamamlayacak.
KASIMPAŞA13.00 Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, Etiler Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
10.00 Milliyet Gazetesi ile İzmir Ticaret Odası'nın ortaklaşa düzenlediği paneller gerçekleşecekTFF Başkanı Nihat Özdemir saat 11.45'te, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise saat 14.00'teki oturumda konuşma yapacaklar.
TFF 1'İNCİ LİG16.30 Altınordu - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.30 Akhisarspor - Giresunspor19: 00 Adanaspor - Cesar Grup Ümraniyespor
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)23.00 Real Madrid - Manchester City23.00 Lyon - Juventus
UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu rövanş)20.00 Braga - Rangers
BASKETBOLING BSL18.00 OGM Ormanspor - Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)18.00 Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)18.00 TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)20.15 Teksüt Bandırma - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)20.15 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)KADINLAR EUROLEAGUE17.00 UMMC Ekaterinburg - Çukurova Basketbol22.00 ASVEL Lyon Feminin - Fenerbahçe Öznur KabloKADINLAR EUROCUP22.00 Basket Landes - OGM Ormanspor
VOLEYBOLVESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ15: 00 Eczacıbaşı VitrA - PTT18.00 Nilüfer Bld. - Beylikdüzü Voleybol İhtisas18.30 Karayolları - VakıfBankCEV CUP
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor
Kaynak: DHA