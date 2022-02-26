26 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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26 Şubat 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Taktik Analiz
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 İspanya - Ukrayna
05:15 İngiltere Premier Lig Goller
05:25 İtalya Serie A Goller
05:35 Spor Toto Süper Lig Goller
05:45 Spor Toto 1. Lig Goller
05:55 Spor Takvimi
06:00 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Goller
13:40 İtalya Serie A Goller
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor
20:45 Futbol Gecesi Devre Arası
21:00 Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü