26 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
26 Şubat 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Asi
06:30 Üç Kız Kardeş
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
InterSinema.com - TV