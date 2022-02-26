26 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Gaziantep FK - A. Demirspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa

11:00 beIN Manşet

12:30 KDÇ Karabükspor - Mersin İY

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Trabzonspor - Y. Kayserispor

14:45 DG Sivasspor - Beşiktaş

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 İstatistik Bankası

18:30 Trabzonspor - Y. Kayserispor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Y. Kayserispor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

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