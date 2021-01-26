26 Ocak Salı hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 26 Ocak Salı, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 26 Ocak Salı günlük hava durumu tahminleri!

Tüm yurt genelinde yapılan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 26 Ocak Salı bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 26 Ocak Salı hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

26 OCAK SALI 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C: Parçalı çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 11°C: Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 10°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu

KONYA °C, 12°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 11°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C: Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 15°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C: Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 0°C: Parçalı ve az bulutlu

HAKK Rİ °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 11°C: Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C: Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C: Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C: Az bulutlu

26 OCAK SALI 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul Avrupa Yakası ve boğaz çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, gece saatlerinden sonra bölgenin batısında kuzey yönlerden orta kuvvette; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

26 OCAK SALI 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve orta, Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

26 OCAK SALI 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışlar gece yarısından itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/s) ve yer yer fırtına (60-90 km/s) şeklinde esecek

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...