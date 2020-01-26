26 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
26 Ocak Pazar İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
26 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315270)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ,HANIMELİ,HOCAHANI,YENİ CAMİİ sk/ RÜSTEMPAŞA mah SAKA MEHMET,VASIF ÇINAR sk/ SURURİ mah HACI KÜÇÜK,KAPUTÇULAR,VASIF ÇINAR sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312832)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE,AKSEKİ,AKSEKİ CAMİİ,ALTAY,ALTAY CAMİİ,BAŞKÂTİP,CEVİZCİ EKREM,ESKİ ALİPAŞA,FEVZİPAŞA,KADI,KIRTAY,LÜLECİ YEKTA,NAKKAŞ LEVNİ,SOMUNCULAR,TABAKZADE ÇIKMAZI,UNCU,ÇALAR SAAT,İZZETAĞA sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2312833)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3034.,3038.,3093. sk/ OSMANGAZİ mah 3133. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319386)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038.,1040.,1041.,1042.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1050.,1051.,1053.,1057.,1065.,1066.,1067.,1068.,1069.,1070.,1071.,1072.,1072/1.,İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319380)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1122.,AKDOĞAN,ONUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319593)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE,BAŞHANE,BAŞHANE ARALIĞI,BÜLENT DEMİR,CEZAYİRLİ MEKTEBİ,DÖRTKUYU,ESKİ BÖREKÇİ,GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ,GÜLLEHANE,HOCA AHMET,KASIMPAŞA CAMİ,KASIMPAŞA FIRINI,KASIMPAŞA SALHANESİ,KASIMPAŞA TABAKHANE,MATBAA ARKASI,PAŞA DERESİ,POTİNCİLER,SAFRA,SIRABERBERLER,TABAKHANE YOKUŞU,TABAKLAR LONCASI,TURABİ BABA,TURŞUCU BAYRAM,ZİYAFET,ÇAYDANLIK,ÜSTEĞMEN KARA FATMA,ŞAİR MİHRİ sk/ KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA FIRINI,KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU,KIZILAY MEYDANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320768)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 628.,630.,634.,636.,642/1.,FATİH sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319671)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319387)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BANDIRMA,BAŞTOPÇU,DEDE EFENDİ,ERİŞ,EŞRAF,FATMAGÜL,FAZLI,FEHİM,HOCA AHMET YESEVİ,KOÇAK,KUZEY,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MURAKIP,YENİYOL,YURDAGÜL,ZÜMRE,ÜÇNAR sk/ ATATÜRK mah KÖRFEZ,ZEYNEP sk 09:00-14:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322147)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL,AKHAN,AMİRAL,ATASAY,AYERDEM,BANDIRMA,BAŞTOPÇU,BAŞYİĞİT,BERAAT,BEREN,BESTEKAR,BUHARA,BUYRUK,CEMSULTAN,DEDE EFENDİ,EFDAL,ERİNÇ,ERİŞ,EŞRAF,FATMAGÜL,FAZLI,FEHİM,GAZİEMİR,GÖKBEN,GÖKOVA,HAYMANA,HOCA AHMET YESEVİ,HOŞDERE,KADRİYE,KIRAÇ,KOÇAK,KUZEY,KİBAR,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MUHARREM,MURAKIP,NECİP FAZIL,OKTAY,ORHAN,RAHMİ,SALKIM SÖĞÜT,SAMİMİ,SIR,SİRKECİ,TAYFUR,TUTKUN,YAŞAR KEMAL,YENİYOL,YUKARI PAZAR,YURDAGÜL,ZÜLÜFLÜ,ZÜMRE,ÜÇNAR,İNCESU,ŞULE sk/ ATATÜRK mah AYDINLI,BALTACI,KÖRFEZ,NİHAN,TEVHİD,ZEYNEP sk/ YUNUS EMRE mah ANI,NECİP FAZIL,ŞİRİNDERE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321254)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİRAL,BUHARA,CEMSULTAN,EFDAL,ERİNÇ,GÖKBEN,KADRİYE,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,ORHAN,SALKIM SÖĞÜT,SAMİMİ,TAYFUR,TUTKUN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 14:30-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321241)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BERAAT,BEREN,BESTEKAR,HAYMANA,OKTAY,YAŞAR KEMAL sk 15:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321252)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİRAL,BUHARA,CEMSULTAN,EFDAL,ERİNÇ,GÖKBEN,KADRİYE,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,ORHAN,SALKIM SÖĞÜT,SAMİMİ,TAYFUR,TUTKUN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah DERİN sk 16:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321253)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah PROF. MEHMET BOZKURT sk/ ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320324)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ERZURUM KONGRE sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530.,1531.,1539.,1543.,1544.,1545.,1546.,1547.,1548.,ERZURUM KONGRE sk/ ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322232)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BAŞAK,KAFKAS,SAFA,SARE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322408)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI,BODUR,BUHARA sk/ HARMANTEPE mah CAFER,GÜZELDERE sk/ SULTAN SELİM mah BAKAY,BAYRAKTAR,BAĞIMSIZ,BEREKET,BESTEKAR,BOSTANCI,BOYRAZ,BURGAZ,BURÇAK,BİLGİN,BİLLUR,DUMAN,EBABİL,GÜMÜŞHANE,GÜZELDERE,MELİK,TOPALOĞLU,TUNA,YASEMİN,ZAFER sk/ YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE,UÇKU,ŞEKER,ŞENKAL sk/ ÇELİKTEPE mah ALACA,ALPTEKİN,AYBEY,BABA İSHAK,BAHARİYE,BATI,BAYIR,BERGAMA,BODUR,BOZOKLAR,BOĞAZKESEN,BUHARA,BURAK REİS,CANDAR,CEYHAN,DAR,DEFNENAZ,DEPO ARKASI ÇIKMAZI,DERYA,DOĞRU,EVREN,EYALET,FİGEN,GAYRETLİ,GEDİZ,GEDİZ ÇIKMAZI,GEYLANİ,GÖKSU,GÖL,GÜLBAHÇE,GÜLHATMİ,GÜNYAMAÇ,GÜRDAL,GÜZELDERE,GÜZELTEPE ÇIKMAZI,HARZEM,HATMİ,HAYIRLI,HOŞSADA,HÜRMET,KALEM,KALEM ÇIKMAZI,KANCA,KANUNİ,KARAŞAHİN,KARTANESİ,KIVILCIM,KIVILCIM ÇIKMAZI,KIYIBOYU,KUBİLAY,KUYTU,MAHMUT ŞEVKET PAŞA,MAÇKA,MELEKOTU,MESUDİYE,MEVLÜT BAKIRTAŞ,MUTLU,MUŞTA,NANE,OKYANUS,OKÇULAR,OZAN,PAŞAZADE,RİDANİYE,SELİM,SUADİYE,TAŞKENT,TİBET,ULUBATLI,UTKU,VANİLYA,VARDAR,YENİYOL,YILDIRIM BEYAZIT,YUVA,ZADE,ZENCEFİL,ÇAKIR,ÇELEBİ MEHMET,ÇEMENZAR,ÇINARCIK,ÇİÇEK,ÖZLEM,ÜSKÜP,ÜÇOKLAR,İLHANLAR,ŞEHİT KARAKUŞLAR,ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK,ŞEREFE sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE,ACIYONCA,ADA,ADAŞ,ADEM,ADİL,ADİLE,AHENK,AKAN YILDIZ,AKAN YILDIZ ÇIKMAZI,AKYAZI,AKÇA,AKŞAM,AKŞEN,ALEMDAR,ALKAN,ALKAN ÇIKMAZI,ALTINDAL,AMAÇ,AMBER,ANAYURT,ANIT,ANT,ARDA,ARDAHAN,ARDIÇ,ARMAĞAN,ARİF,ASALET,ASIM,ASLANLI,ASUMAN,ASİL,ATILGAN,ATILGAN ÇIKMAZI,ATLI,AYAN,AYARCI,AYDAN,AYDIN KÜMESİ,AYDINLIK,AYKUT,AYLA,AYSİMA,AYÇİÇEĞİ,AZMİ,AZİM,AZİM ÇIKMAZI,AZİZ,AÇELYA,AĞAÇLI, 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322235)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ,CUMHURİYET,EYÜP,GÜLOVA,HACEGAN,MADALYON,ORDU,REYHAN,YUVALI,ÇINARCIK sk/ SARIGÖL mah ÇINARCIK,ÇİÇEKLİTEPE sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321336)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120.,122.,35.,HAKİMİYET,HÜRRİYET,KANUNİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322230)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU,LİTROS AYVALIDERE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321334)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU,LİTROS AYVALIDERE sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321325)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106.,2.,81.,82.,84.,86.,87.,88.,93.,95.,PEYAMİ SAFA sk/ TURGUT ÖZAL mah 55.,89. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322233)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322969)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ULUBATLI HASAN sk/ GÜRPINAR mah BAHÇEVAN,BELDİBİ,ERTUĞRUL,EVREN,GÜLDEM,HEYBETLİ,MİL,PEKMEZ,SERA,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ŞEREF,ŞÜKRAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322970)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM,BEGÜM,DENİZ,DUYGU,GÖKÇE,IŞIL,MELİSA,MİMAR,SEBAT,ZİYA GÖKALP,ÖZKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322966)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 212.,AVRASYA,HÜRRİYET sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322968)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY,YİĞİTTÜRK sk 05:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321518)
- Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322253)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4.,MATBAACILAR 5. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322964)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN,MATBAACILAR 4.,MATBAACILAR 5. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322960)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 2.,MATBAACILAR 3. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323872)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN,1.DİKMEN,1.UFUK,1.ÖMRÜM,2.BARIŞ,3.AŞIK VEYSEL,BAYIR,BILDIRCIN,DAĞLI,KEMAL,SOSYAL,SÜLEYMAN EFENDİ,UZAY,İSTİKLAL sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324073)