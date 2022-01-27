26 Ocak Çarşamba Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor 2022 bu haftanın elenen yarışmacısı kimdir?

TV8'de Survivor'da bugün adaya bir isim veda edecek. Bugün ödül oyunu oynandı ve ödül oyunun ardından yarışmacılar ada konseyinde buluştu. Peki, Survivor kim elendi? 26 Ocak Survivor All Star elenen isim kim oldu? Mert mi, Berna mı, Ayşıl mı, Sercan mı? Hangi isim elendi? Survivor kim gitti? 26 Ocak bu akşam Survivor'da kim gitti, kalan isimler kimler oldu? Survivor bu haftanın eleme adayları kimlerdir? Survivor bu haftanın dokunulmazlıklarını kimler kazandı?

SURVİVOR BU HAFTA DOKUNULMAZLIKLARI KİMLER KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlığı Cumartesi günü yapılmıştı. Cumartesi günü Gönüllüler takımı kazanmıştı ve Mert Sürgün adasına giden isim olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlığını ise Ünlüler kazandı ve Berna Gönüllüler'den sürgün adasına giden isim oldu. Haftanın son dokunulmazlığını ise Gönüllüler kazandı ve Ünlülerden sürgün adasına giden isimler Ayşıl ve Sercan oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın son Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Ünlüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek. Bu haftanın Sürgün Adasında yer alan yarışmacıları şu şekilde. Ayrıca Sürgün adasındakiler haftanın eleme adayları oluyor.

1. eleme adayı : Mert

2. eleme adayı : Berna

3. eleme adayı : Ayşıl

4. eleme adayı : Sercan

SURVİVOR 26 OCAK KİM ELENDİ? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ada Konseyi başladı. Birazdan SMS sıralamasına göre adaya veda edecek olan isim açıklanacak. Eleme adayları ise; Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan'dır.

Survivor All Star'da bu hafta elenen isim Ayşıl oldu.

YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM : AYŞIL

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