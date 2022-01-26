26 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER



AVCILAR

NO: 9747681

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 26/01/2022 09:30:00 - 26/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10186191

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2237., BOZOK, DOĞAN, ELMA, ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KİRAZ, MARTI, TÜRKER, VİŞNE sk bölgelerinde 26/01/2022 10:00:00 - 26/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10238316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 26/01/2022 00:00:00 - 26/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10260323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk bölgelerinde 26/01/2022 00:00:00 - 26/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10186060

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk/ KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 26/01/2022 00:01:00 - 26/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10252320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk// ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 26/01/2022 04:00:00 - 26/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10238320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 26/01/2022 04:30:00 - 26/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9990954

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 26/01/2022 09:00:00 - 26/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10261345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 26/01/2022 09:00:00 - 26/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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