26 Ocak avmler açık mı? Alışveriş merkezleri kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ocak ayı ile birlikte İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeni olması sebebiyle bazı tedbirler alınıyor.

26 OCAK AVMLER AÇIK MI?

İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumusuz etkilemesinin üzerine 24 Ocak tarihinde AVMler 19:30'da kapanmıştı. Ancak 26 Ocak tarihi için böyle bir açıklama yapılmadı. Buna göre alışveriş merkezleri 22:00'da kapanmakta.

Önceki gün hava ve ulaşım olumsuzlukları dolayısıyla kapatılan AVM'ler, bugün normal çalışma düzenine yeniden döndü.

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