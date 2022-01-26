26 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

26 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 Efsanelerin İzinde

02:55 Spor Takvimi

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

12:30 Gün Ortası

14:00 TBMM-TV

17:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

17:55 Eczacıbaşı Dynavit - Uralochka Ekaterinburg

20:00 Spor Akşamı

20:50 İtalya Serie A Goller

21:00 Futbol Anadolu

23:00 İleri Üçlü Transfer

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

İtalya Serie A, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title