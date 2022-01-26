26 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
26 Ocak 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 Efsanelerin İzinde
02:55 Spor Takvimi
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
12:30 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
17:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
17:55 Eczacıbaşı Dynavit - Uralochka Ekaterinburg
20:00 Spor Akşamı
20:50 İtalya Serie A Goller
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü Transfer
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