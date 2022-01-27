26 Ocak 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
26 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Emre Belözoğlu istedi ve aldı! Beşiktaş'ın yıldızı, Başakşehir'de
- Fazıl Say'dan hakkındaki eleştirilere yanıt: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
- Son Dakika! Erdoğan'dan kamu işçisine ek zam müjdesi: Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz
- Okan Kocuk'tan 'Galatasaray'a dönmeyi düşünür müsün?' sorusuna olay yanıt: Deli misiniz!
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek' sözleri soruldu: Öcalan, Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız
- Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir
- Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde: Kar, koca köyü yutmuş
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gaz kesintisiyle ilgili açıklama: Doğal gaz akışı 10 gün içinde çözülecek
- Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi! Galatasaray üzüldü, Trabzonspor sevindi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: Islak imza ile Hazine'den 6 milyar TL alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik
- Ronaldo kıyameti koparacak! Nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil
- Feci ölüm! Yaktığı ateş üzerine sıçrayınca yanarak can verdi
- Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Gördüklerine kendi bile inanamadı
- Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
- Trabzonspor durdurulamıyor! Anadolu ekibinin 3 futbolcusunu da transfer ettiler
- Canlı yayında talihsiz kaza! Sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı
- Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
- Rusya'nın güvenlik taleplerine ABD'den yanıt: Cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor
- Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan: Yemeğe tabii ki de gidin ama o gün değil, bu yaptığınız öngörüsüzlük
- Gerilimi tırmandıracak hamle! ABD ve 4 Avrupa ülkesi Rusya sınırına asker göndermeyi düşünüyor
- Erken seçim konuşulurken YSK'dan dikkat çeken oy malzemesi hamlesi! Millet İttifakı fırsatı kaçırmadı
- Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın hedefindeki yıldızla yollar ayrıldı
- Türkiye bu adamı konuşuyor! Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
- Beijing'e tarih yazmak için gidiyor! Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
- Karın 8 metreyi bulduğu Gümüşhane'de rahatsızlanan köy muhtarı, 11 saatlik mesai ile kurtarıldı
- Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra hayatını kaybetti
- DEVA ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na mı katılıyor? Babacan iddialara yanıt verdi: Önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte önemli bir açıklama yapacak
- Doğal gaz krizinde Azerbaycan devrede! Türkiye'ye ilave gaz tedariki başladı
- Meksika'da internet ortamından silinen görüntü! Öldürdüğü adamın kalbini çıkarıp yedi
- Ezgi Mola kendisini 6 yıldır tacizde bulunan reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu
- Kuntz röportaj sırasında hapşırınca olanlar oldu! Alman hoca duydukları karşısında kahkahalara boğuldu
- THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı hakkında bomba iddia: İstifa etti
- Türk Polis Teşkilatı yine yürekleri ısıttı! Sakarya'da çekilen videoyu izleyenler duygulanıyor
- Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Yedikuyular Kayak Merkezi ile hedefimiz yıllık 500 bin ziyaretçi
- Kemer Belediye Başkanı, kente gelen Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi
Haberler.com - Genel