26 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
26 Ocak 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Galatasaray - Trabzonspor
02:00 Altay - İH Konyaspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 G. Giresunspor - A. Alanyaspor
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Galatasaray - Trabzonspor
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
16:00 Altay - İH Konyaspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
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