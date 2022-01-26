26 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - Trabzonspor

02:00 Altay - İH Konyaspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 G. Giresunspor - A. Alanyaspor

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Galatasaray - Trabzonspor

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

16:00 Altay - İH Konyaspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası

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