26 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
26 Ocak 2021 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:05 Nordic Combined
00:30 Biatlon
00:40 Haberler
00:45 Snooker
01:00 Biatlon
01:00 Nordic Combined
02:00 Kayaklı Koşu
02:00 Alp Disiplini
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Kayaklı Koşu
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
04:00 Biatlon
04:15 Kayaklı Koşu
05:00 Snooker
05:00 Bisiklet
07:00 Bisiklet
07:00 Nordic Combined
07:00 Alp Disiplini
08:00 Kayaklı Koşu
08:00 Rally Raid
08:15 Alp Disiplini
09:00 Rally Raid
09:30 Alp Disiplini
09:30 Kayakla Atlama
10:30 Kayakla Atlama
10:30 Olimpiyat Oyunları
10:30 Alp Disiplini
11:00 Bisiklet
11:30 Alp Disiplini
12:30 Alp Disiplini
13:30 Alp Disiplini
13:30 Kayakla Atlama
14:15 Biatlon
14:30 Alp Disiplini
15:00 Biatlon
15:20 Alp Disiplini
16:15 Biatlon
17:00 Olimpiyat Oyunları
17:00 Biatlon
17:45 Alp Disiplini
18:00 Olimpiyat Oyunları
18:15 Kayakla Atlama
18:45 Alp Disiplini
19:00 Alp Disiplini
20:00 Alp Disiplini
20:00 Haberler
20:45 Kayakla Atlama
21:00 Alp Disiplini
21:55 Haberler
22:00 Biatlon
22:05 Kayakla Atlama
22:05 Alp Disiplini
23:00 Kayakla Atlama
23:50 Alp Disiplini
23:55 Haberler
Kaynak: InterSinema.com