26 Nisan 2021 Haberleri
26 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi
- Uzmanlar tam kapanmayı yorumladı! Şehirler arası seyahat kısıtlamasına dikkat çekildi
- Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
- Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı
- Tam kapanma kararının ardından THY biletlerle ilgili kafa karışıklığını giderdi
- 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun
- Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı
- Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti
- Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
- Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
- Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum
- 17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
- Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
- Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı
- Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
- Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi
- Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı
- Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi
- Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
- Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi
- Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
- Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi
- İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır
- Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi
- Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı 108 sanıklı Kobani davası ertelendi
- Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den
- Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı
- Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü
- Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
- Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu
- Sokakta darbedilen şahıs, kendisine yardım eden polise saldırdı
- İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın
- Salgında kabusu yaşayan Hindistan'da cenaze ambulanstan düştü, o anlar kamerada
- Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
- Kadınlar saç baş birbirlerine girdi! Ayırmaya çalışan onlarca erkek bile başarılı olamadı