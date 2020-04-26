26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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Geniş Aile, TV, Haber

26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı

26 Nisan 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

26.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 06:45
26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

01:00 Geniş Aile

02:20 Kanıt

02:30 Kelime Oyunu

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Merhamet

05:00 Doktorlar

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:00 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

17:00 Akasya Durağı

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Gece Kafası

Kaynak: InterSinema.com

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