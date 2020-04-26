26 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
26 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04:30 Akasya Durağı
04:30 Doktor Civanım
06:00 Müzik Arası
06:15 Kalbim Ege'de Kaldı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
08:15 Sevimli Yunus
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Yakın Koruma
14:00 Hayat Tamircisi
15:10 Arda ile Omuz Omuza
15:45 Çarkıfelek
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Doktor Civanım
20:00 Kung Fu Panda
21:45 Merkezi İstihbarat
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com