26 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 26 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 02:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 04:30 Akasya Durağı 04:30 Doktor Civanım 06:00 Müzik Arası 06:15 Kalbim Ege'de Kaldı 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 08:15 Sevimli Yunus 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:45 Yakın Koruma 14:00 Hayat Tamircisi 15:10 Arda ile Omuz Omuza 15:45 Çarkıfelek 16:00 Çarkıfelek 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Doktor Civanım 20:00 Kung Fu Panda 21:45 Merkezi İstihbarat 22:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Beyaz Show Kaynak: InterSinema.com