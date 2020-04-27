26 Nisan 2020 Haberleri
26 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
27.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:18
- Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
- Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
- Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
- Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
- Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
- 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
- Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
- Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
- Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
- Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
- Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
- Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
- Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
- Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
- Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
- Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
- Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
- ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
- Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
- Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
- Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
- Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
- Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
- İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
- Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
- Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
- Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
- Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
- Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
- Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
- Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
- 'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
- ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
- İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
- Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü
- Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı