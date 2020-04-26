26 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı 26 Nisan 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Blueberry: Olağanüstü Macera 01:30 Şevkat Yerimdar 02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 04:30 Anamız Var 2 04:30 Aşk Yeniden 06:15 Bana Sevmeyi Anlat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 11:15 Şevkat Yerimdar 12:15 Dostumun Dünyası 13:00 Şevkat Yerimdar 13:30 Benden Söylemesi 15:30 Yaparsın Aşkım 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Mucize Doktor 20:00 Ayla 22:45 Paris’ten Sevgilerle 22:45 İlk Buluşma Kaynak: InterSinema.com