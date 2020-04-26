26 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
26 Nisan 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Blueberry: Olağanüstü Macera
01:30 Şevkat Yerimdar
02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04:30 Anamız Var 2
04:30 Aşk Yeniden
06:15 Bana Sevmeyi Anlat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Şevkat Yerimdar
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mucize Doktor
20:00 Ayla
22:45 Paris’ten Sevgilerle
22:45 İlk Buluşma
Kaynak: InterSinema.com