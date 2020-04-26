26 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı 26 Nisan 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi 00:50 Kardeş Payı 02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 04:30 Kuruluş Osman 05:00 Kuruluş Osman 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Ödül Avcıları 10:00 Dizi TV 11:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 11:10 Kuruluş Osman 12:10 Doğaya Karşı: Serengeti 14:05 Kardeş Payı 15:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15:00 Bir Zamanlar Çukurova 15:25 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru 20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar 22:30 Kim Milyoner Olmak İster? 22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal Kaynak: InterSinema.com