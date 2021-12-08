26'ncı Gezici Film Festivali sona erdi

KASTAMONU (AA) - Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 26'ncı Gezici Film Festivali, Kastamonu ayağının tamamlanmasıyla bitti.

Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen festivalin Kastamonu ayağında bugün 4 film seyirciyle buluştu.

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, AA muhabirine, güzel bir festivalin daha sonuna gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlgiden çok memnun olduklarını anlatan Boyacıoğlu, "Öğrencilerin ilgisi çok iyiydi. Sadece film izlemek değil aynı zamanda filmlerin yapımcıları, yönetmenleri ve oyuncuları ile konuşmak, onlara sorular sormak öğrenciler açısından iyi oldu." dedi.

Öğrencilerin de festivalden memnun kaldığını belirten Boyacıoğlu, "Bizler için dolu salonlara oynamak izleyicilerin ilgisini görmek de çok güzel. Güzel bir final oldu." diye konuştu.

26'ncı Gezici Film Festivali, Ankara ve Sinop'un ardından Kastamonu'daki gösterimlerinin tamamlanmasıyla son buldu.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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