26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi
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26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi

24.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:46
26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi

Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alınırken 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellendi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alınırken 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan kişilere yönelik yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 33 şüpheliden 30'u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Zanlılardan birinin polisten saklanmak için girdiği yerden uzun süre çıkmaya çalışması ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, bu tabancalara ait 10 mermi ile dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital doküman, telefon ve sim kart ele geçirildi. Operasyonla 53 vatandaşın 26 milyon 300 bin lirasının dolandırılması son anda engellendi.

(İHA)

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi
26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi
26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi
26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi
26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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