26 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?
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26 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Türkiye koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

26 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?
26.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Türkiye koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

26 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 19.853 test yapıldı ve 948 yeni vaka tespit edildi. Bugün 28 kişi hayatını kaybetti ve 1.492 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 26 Mayıs

26 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 158.762 oldu. Toplam vefat ise 4.397'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 739, toplam entübe hasta sayısının ise 338 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 121.507 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.873.607 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir." dedi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5GCJZY9NcM

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

Kaynak: Tamindir

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