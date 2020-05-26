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26 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

İzleyici rekoru kıran Acun Ilıcalı, DHA'ya konuştu"Futbol maçları seyircisiz, tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var.

26 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi
26.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:29

İzleyici rekoru kıran Acun Ilıcalı, DHA'ya konuştu

"Futbol maçları seyircisiz, tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var. Hiçbirimiz futbolsuz yapamıyoruz"

"3 milyon kişiyi bir araya toplayıp bir yayın yapabiliyorsanız, bunun halkta bir karşılığı var demektir""Seyircimiz yeniliğe ve farklılığa ayrı bir ilgi gösterdi""3 milyonu çok kısa sürede geçtik. Yani demek ki belki hedefimiz 4 milyon olsaydı, 4 milyon da olacaktı"GALATASARAYSarı kırmızılılar, çalışmalarını sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.BEŞİKTAŞ11.00 - 17.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar çift idmanla devam edecek.FENERBAHÇEKoronavirüs testleri negatif çıkan Sarı-lacivertliler, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.TRABZONSPORBordo mavililer yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.SÜPER LİG

Takımlar yapacakları antrenmanlarla ligin kalan haftaları için hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: DHA

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