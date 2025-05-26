26 MAYIS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

26 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 26 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 26 Mayıs tarihinde neler oldu? 26 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 26 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

26 MAYIS NE GÜNÜ?

Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası, toplumda farkındalık oluşturmak ve sokakta yaşayan çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla her yıl düzenlenen bir haftadır. Bu hafta boyunca, sokak çocuklarının karşılaştığı zorluklar, hakları ve ihtiyaçları hakkında toplumsal bilinç artırılmaya çalışılır. Aynı zamanda, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve halk, sokak çocuklarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli etkinlikler ve yardımlar düzenler.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

961 - II. Otto, Alman Krallığı tahtına çıktı.

1538 - Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. Kalvenizm'in kurucusu olan Fransız din adamı, 1541'de tekrar Cenevre'ye döndüğünde katı bir teokratik yönetim kurdu. 18 Mayıs 1564'te "Cenevre Diktatörü" olarak öldü.

1647 - Alse Young adındaki bir kadın, Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk şahıs olmuştur. Young, Hartford'ta asılarak idam edilmişti.

1832 - Québec'te Asya kolerası salgını: Yaklaşık 6000 kişi öldü.

1889 - Eyfel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı.

1894 - Rusya'nın son Çarı, II. Nikola taç giydi.

1897 - Bram Stoker'ın dünyaca ünlü Dracula romanı basıldı.

1926 - Millî Mücadele'ye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

26 MAYIS NE GÜNÜ

1938 - Atatürk, Ankara'dan son kez ayrıldı.

1938 - Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzleme Komitesi (HUAC) ilk oturumunu yaptı.

1939 - Hükûmette iki bakan değişti. Fethi Okyar Adalet, Raif Karadeniz Gümrük ve Tekel Bakanı oldu.

1946 - Belediye seçimleri, "Açık Oy Gizli Tasnif" şeklinde olduğu için olaylı geçti. CHP birinci parti oldu. İkinci olan Demokrat Parti ise, iktidarın seçimde yanlı davrandığı ve seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdıysa da sonuç alamadı.

1957 - Abant'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.

1966 - Denizli'de, Çelik Yeşilspor Gençlik ve Pamukkale Gençlik Kulüplerinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Denizlispor Profesyonel Futbol Kulübü kuruldu.

1968 - Başbakan Süleyman Demirel, "düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir" dedi.

1970 - Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144 süpersonik uçağı, Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıt aracı oldu.

1971 - Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca tutuklandı.

1971 - Sinema sanatçısı Yılmaz Güney gözaltına alındı.

1972 - ABD ve SSCB arasında balistik füzelerin sınırlandırılması antlaşması imzalandı.

1973 - Orhan Kemal Roman Ödülü'nü, "Büyük Gözaltı" romanıyla Çetin Altan aldı.

Bugün ne günü

1982 - Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören ile birlikte yönettiği Yol filmi, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü Costa Gavras'ın Kayıp (Missing) filmiyle paylaştı.

1983 - 12 Eylül Darbesi'nin 46. idamı: 12 Aralık 1978'de paralarını gasbetmek amacıyla işçi Nusret Ateş'i başına keserle vurarak öldüren, diğer üç işçiyi de yaralayan Abdülaziz Kılıç idam edildi.

1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu; Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

1992 - Orhan Kemal Roman Ödülü'nü, "Köylüler" romanıyla Talip Apaydın aldı.

1993 - Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık gazetesi toplatıldı.

1997 - Susurluk kazası'nın duruşmasında, kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

1999 - Danıştay Sekizinci Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen baş örtülü memurların, uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.

2003 - Ukrayna Havayolları'na ait bir uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta, 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü.

2006 - 6.3 büyüklüğündeki Mayıs 2006 Cava Depremi meydana geldi. Depremde en az 5749 kişi öldü, 38.568 kişi yaralandı ve 600.000 kişi evsiz kaldı.

2008 - Çin'de 148 kişinin ölümüne neden olan su taşkınları başladı.

2022 - Gaziantep ilinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi yapıldı.