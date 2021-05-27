26 Mayıs Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte, 26 Mayıs Çarşamba Koronavirüs Tablosu! 26 Mayıs Çarşamba Koronavirüs tablosu açıklandı! 26 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?