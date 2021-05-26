26 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
04:00 Aktüel Futbol
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Almanya Bundesliga Özetler
09:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:00 Spor Bülteni
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altay - Altınordu
22:00 Hedef Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com