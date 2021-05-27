26 Mayıs 2021 Haberleri
26 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı
- Mustafa Denizli: Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım
- Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 44 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek
- Sosyal medyaya attığı her fotoğraf olay oluyordu! Yasmin Erbil'den yeni paylaşım geldi
- Ünal Aysal, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na birleşme çağrısında bulunacak
- Sedat Peker'in 'Defne' imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler
- Galatasaray'da yönetim, Falcao'yu takımdan ayrılmaya ikna edemiyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu netleşti! Listede yok yok
- Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
- İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
- Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti
- Bergen filminde sabırlar taştı! Serenay Sarıkaya projeden ayrıldı, yerine Demet Evgar'ın geçeceği konuşuluyor
- Kaza yapan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi! Şahıslardan biri eline aldığı tampon parçasıyla böyle saldırdı
- TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
- Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
- Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
- İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
- Tartışmaların odağındaki aşı sertifikasına Avrupa Parlamentosu komitesinden onay
- Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü
- Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında
- UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor
- Jeff Bezos tahttan indi! Dünyanın en zenginleri sıralamasına Bernard Arnault damgası
- Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
- Darısı başımıza! Amerika'dan sonra Güney Kore de aşı yaptıranlara maske zorunluluğunu kaldırıyor
- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor
- Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi
- Amerikalı bilim insanlarından yeni araştırma! Acıya dayanıklı kişiler koronavirüse daha az yakalanıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi
- Kayıp sevgilisini aramak için Müge Anlı'ya katılan evli adamın bir sevgilisi daha ortaya çıktı
- Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı
- İntihardan vazgeçen vatandaş sarktığı çatıdan yukarı tırmanamadı, imdadına iki öğretmen yetişti
- Olaylı derbi için karar verildi! 30 sanık hapis cezasına çarptırıldı
- Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak
- Son Dakika: ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti
- Şenol Güneş: Burak Yılmaz liderliğini 6 ay daha götürür, KDV'si var
- Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
- 7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu
- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
- Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti