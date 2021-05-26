26 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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26 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Özel Röportaj

01:15 Maç Saati

03:15 Maç Saati

05:00 Gamer

06:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Gamer

13:00 Taraftar

13:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:00 beIN Manşet

16:30 Özel Röportaj

17:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

19:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

20:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

20:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

21:00 UEFA Avrupa Ligi

21:50 Villareal - Manchester United

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Villareal - Manchester United

Kaynak: InterSinema.com

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