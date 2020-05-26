26 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı
26 Mayıs 2020 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
26.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 06:45
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Oynat Bakalım
01:30 Lezzet Düşkünleri
03:30 Doya Doya Moda
03:30 Para Bende
04:30 8x8
06:00 Oynat Bakalım
06:15 Bilginiz Olsun
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Survivor Panorama 2020
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com