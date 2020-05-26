26 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı
26 Mayıs 2020 Salı günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
26.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Organik Aşk
00:45 Davaro
02:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
02:30 İnadına Aşk
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
05:15 Hayat Sevince Güzel
06:00 Hayat Sevince Güzel
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 İnadına Aşk
14:15 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Organik Aşk
20:00 Kayseri Aslanı
22:00 Maskeli Beşler: Irak
22:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde
Kaynak: InterSinema.com