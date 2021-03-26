26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri
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26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri

Yeni Türk Fırtına şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri araştırıldı.

YENİ TÜRKÜ FIRTINA SÖZLERİ

Bak işte yaklaşıyor fırtına

Bak yine yükseliyor dalgalar

Yıllardan sonra, yollardan sonra

Şarkılar söylüyor çocuklar

Yıllardan sonra, yollardan sonra

Yeniden yanyana onlar

Ne geçmiş tükendi ne yarınlar

Hayat yeniler bizleri

Geçsede yolumuz bozkırlardan

Denizlere çıkar sokaklar

Bak işte yaklaşıyor fırtına

Bak yine yükseliyor dalgalar

Yıllardan sonra, yollardan sonra

Şarkılar söylüyor çocuklar

Yıllardan sonra, yollardan sonra

Yeniden yan yana onlar

Ne geçmiş tükendi ne yarınlar

Hayat yeniler bizleri

Geçsede yolumuz bozkırlardan

Denizlere çıkar sokaklar

Yıllardan sonra, yollardan sonra

Yeniden yan yana onlar

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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