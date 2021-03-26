26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri
Yeni Türk Fırtına şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Yeni Türkü Fırtına sözleri araştırıldı.
YENİ TÜRKÜ FIRTINA SÖZLERİ
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yanyana onlar
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçsede yolumuz bozkırlardan
Denizlere çıkar sokaklar
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçsede yolumuz bozkırlardan
Denizlere çıkar sokaklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar