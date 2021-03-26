26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri
Yeni Türk Çocuk şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri araştırıldı.
SEZEN AKSU ÇOCUK SÖZLERİ
Şarkı Sözleri
Bir yerlerde bir çocuk doğdu
Sancısını içimde duyuyorum
Kim bilir kimin çocuğusun
Gözlerinde güneşi görüyorum
Bir yerlerde bir çocuk doğdu
Sancısını içimde duyuyorum
Kim bilir kimin çocuğusun
Gözlerinde güneşi görüyorum
Gözlerinde hayat pırıl pırıl
Ellerinde ümitlerimiz var
Dünyanın tüm pisliklerine
Sıkılmış o minik yumruklar
Dünyanın tüm pisliklerine
Sıkılmış o minik yumruklar
Güzel bebek buram buram
İnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya gibi varlığın
Sırtında dünyayı taşıyorsun
Güzel bebek buram buram
İnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya gibi varlığın
Sırtında dünyayı taşıyorsun
Kim olursa olsun anan baban
Sorumluyum onlar kadar senden
Adını hiç bilmesem bile
Benim öz be öz çocuğumsun sen
Adını hiç bilmesem bile
Benim öz be öz çocuğumsun sen
Güzel bebek buram buram
İnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya gibi varlığın
Sırtında dünyayı taşıyorsun
Güzel bebek buram buram
İnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya gibi varlığın
Sırtında dünyayı taşıyorsun
Güzel bebek buram buram
İnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya gibi varlığın
Sırtında dünyayı taşıyorsun
Güzel bebek buram buram
İnsan sevgi kokuyorsun
Bir küçük dünya