26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri

Yeni Türk Çocuk şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri araştırıldı.

SEZEN AKSU ÇOCUK SÖZLERİ

Şarkı Sözleri

Bir yerlerde bir çocuk doğdu

Sancısını içimde duyuyorum

Kim bilir kimin çocuğusun

Gözlerinde güneşi görüyorum

Bir yerlerde bir çocuk doğdu

Sancısını içimde duyuyorum

Kim bilir kimin çocuğusun

Gözlerinde güneşi görüyorum

Gözlerinde hayat pırıl pırıl

Ellerinde ümitlerimiz var

Dünyanın tüm pisliklerine

Sıkılmış o minik yumruklar

Dünyanın tüm pisliklerine

Sıkılmış o minik yumruklar

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Kim olursa olsun anan baban

Sorumluyum onlar kadar senden

Adını hiç bilmesem bile

Benim öz be öz çocuğumsun sen

Adını hiç bilmesem bile

Benim öz be öz çocuğumsun sen

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya