26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri

Yeni Türk Çocuk şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri araştırıldı.

SEZEN AKSU ÇOCUK SÖZLERİ

Şarkı Sözleri

Bir yerlerde bir çocuk doğdu

Sancısını içimde duyuyorum

Kim bilir kimin çocuğusun

Gözlerinde güneşi görüyorum

Bir yerlerde bir çocuk doğdu

Sancısını içimde duyuyorum

Kim bilir kimin çocuğusun

Gözlerinde güneşi görüyorum

Gözlerinde hayat pırıl pırıl

Ellerinde ümitlerimiz var

Dünyanın tüm pisliklerine

Sıkılmış o minik yumruklar

Dünyanın tüm pisliklerine

Sıkılmış o minik yumruklar

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Kim olursa olsun anan baban

Sorumluyum onlar kadar senden

Adını hiç bilmesem bile

Benim öz be öz çocuğumsun sen

Adını hiç bilmesem bile

Benim öz be öz çocuğumsun sen

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya gibi varlığın

Sırtında dünyayı taşıyorsun

Güzel bebek buram buram

İnsan sevgi kokuyorsun

Bir küçük dünya

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 26 Mart Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Sezen Aksu Çocuk sözleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 00:01:02. #1.14#
title