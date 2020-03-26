26 Mart güncel koronavirüs haritası! Dünyada kaç koronavirüs vakası var? Toplam kronavirüs ölüm sayısı, koronavirüs olmayan ülkeler hangileri? Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte koronavirüs haritasında yer alam toplam, ölüm vaka ve diğer istatistiklerin rakamları…

200'e yakın mücadelee ettiği koronavrüs salgınında çok sayıda ölüm gerçekleşti. Çin, İtalya, Fransa gibi ülkelerde çok sayıda can kaybına yol açan salgın ülkemizde de ölümlere enden oldu Peki, 26 Mart güncel koronavirüs haritası! Dünyada kaç koronavirüs vakası var? Toplam koronavirüs ölüm sayısı, koronavirüs olmayan ülkeler hangileri?

KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLER

Dünya genelinde ölü sayısı 21 bin 308'e yükseldi. Dünya genelinde vaka sayısı ise 472 bin 109'a yükseldi. En yüksek ölü sayısı ise 7,503 ile İtalya'da görüldü.

KORONAVİRÜS GÖRÜLEN ÜLKELER