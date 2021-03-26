26 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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26 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
26 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Mart 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

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Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

04:45 beUnited

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

16:00 Maç Saati

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Süper Lig Özel

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 beIN Teknik

Kaynak: InterSinema.com

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