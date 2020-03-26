26 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 26 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Manşet 00:30 BİR ZAMANLAR FUTBOL 00:30 Uruguay - Portekiz 01:30 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ. 02:00 Portekiz - İspanya 02:10 Bir Zamanlar Futbol 03:00 Spor Artı 03:10 Spor Manşet 04:30 Futbolun En Büyük Sahnesi 04:40 Spor Artı 04:55 Süper Lig En Güzel Goller 05:30 Futbol Akşamı 06:10 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI 06:35 FREESTYLE 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Canavar Arabalar 07:00 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI 07:45 Spor ve Sağlık 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:25 Süper Lig En Güzel Goller 10:25 PREMİER LİG 10:40 CRİSTİANO RONALDO GOLLER 10:50 MUHAMMED SALAH GOLLER 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Spor Manşet 12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 15:00 Gündem Futbol 16:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ. 17:30 Bundesliga 18:00 Spor Merkezi 19:30 Spor Ana Haber 20:00 İngiltere Premier Lig Goller 20:15 Uruguay - Portekiz 20:15 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN 20:15 Fransa - Arjantin 22:00 FUTBOL AKŞAMI 22:00 Bir Zamanlar Futbol 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com