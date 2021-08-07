26. Marble İzmir Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos'ta Fuarİzmir'de açılacak.

Doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos'ta Fuarİzmir'de açılacak.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Marble İzmir Fuarı'nın açılış hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Bu yıl 26. kez kapılarını açacak fuara dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Marble Fuarı ????yerli ve yabancı ziyaretçileri ile fuar turizmi açısından kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

Dünyada bir cazibe merkezi haline dönüşen Marble İzmir, Uluslararası Taş Kongresi, Dünya Taş Zirvesi, Değişik Tasarım Yarışması, sanal gerçeklik deneyimleri, gezi ve etkinlik programları ile zenginleşecek.

Kapalı alanda işlenmiş ürün sergileyecek firmaların taleplerine göre tahsis edilen alanlar, operasyon ve kurulum sürecinde de misafirlerinin taleplerine cevap vermeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol