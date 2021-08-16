26. Marble İzmir Fuarı'nda sergilenecek ilk mermer bloklar fuar alanına getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 25-28 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Marble İzmir Fuarı'nda sergilenecek ilk mermer bloklar fuar alanına yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (İZFAŞ) tarafından 25-28 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Marble İzmir Fuarı'nda sergilenecek ilk mermer bloklar fuar alanına yerleştirildi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, Fuarİzmir'de düzenlenecek fuarda açık alanda blok ve iş makinaları, A ve B hollerinde doğal taş, C holünde ise mermer makinaları ve sarf malzemelerin sergileneceği kaydedildi.

Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve vişne çürüğü rengi sebebiyle çok tercih edilen mermer ile Konya'da çıkarılan "Krem Karaman" ve yine Alacakaya'da çıkarılan "Siyah İnci" bloklarının fuar alanına getirildiği bildirildi.

26. Marble İzmir'in Türkiye'de TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni aldıktan sonra İZFAŞ tarafından düzenlenecek ilk fiziksel fuar olduğu belirtilen açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve TOBB kuralları doğrultusunda ilgili tüm sağlık önlemlerinin alınacağı Fuarİzmir'de, ağırlıkları 20 ile 30 ton arasında değişen ham blokların taşınmasına 25 Ağustos'a kadar devam edilecek." ifadelerini yer verildi.

Türkiye'de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örneklerinin yerini alacağı fuarda, uluslararası piyasada tanınmış doğal taş çeşitlerinden olan Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri gibi çeşitler sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı