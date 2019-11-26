26 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

26.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:26

Milli karateci Uğur Aktaş: Puan seviyemi koruyarak olimpiyatlara gitmek istiyorum

"Son düzlüğü en güzel şekilde atlatmak istiyoruz"

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ20.55 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dört maçta 1 puanla son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansını yitiren temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi yolunda, 2 puanla üçüncü basamakta bulunan Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayacak. 23.00 A Grubu'ndaki diğer karşılaşmada, 7 puanla ikinci durumdaki İspanyol kulübü Real Madrid evinde 12 puanlı lider Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Getafe hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRTuruncu-lacivertliler, Roma karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürücek.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR15.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, Gençlerbirliği sınavının hazırlıkları yapılacak. (Basına açık)

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi20.00 LP Salo - Eczacıbaşı VitrA

11.00 2019 - 2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisi kura çekimi yapılacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5'İNCİ HAFTA20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya)23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (Merih Demiral)

UEFA GENÇLİK LİGİ

15.00 Galatasaray U19 - Club Brugge U19

Kaynak: DHA