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26 Kasım, "Dünya Zeytin Ağacı Günü olarak kabul edildi

Bültenler - Haberler | Güncel
26 Kasım,

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta ve ülke genelinde ekmeğini bu sektörden kazanan herkesin 'Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü kutladı.

UNESCO tarafından zeytin ağacını korumak, sembolize ettiği barış, akıl ve uyum değerlerini teşvik etmek amacıyla her yıl, 26 Kasım, "Dünya Zeytin Ağacı Günü' olarak kabul edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu ve hep var olacağını söyledi. Başkan Ergin, "Zeytin ve zeytinyağı Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul ediliyor. Kuzey Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağları hem yurtiçinde hem yurtdışında farklı bir öneme sahip. Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık Zeytinyağı oldu. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık'ta üretiliyor" dedi.

Belediye başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta bin yılı aşkın süredir ağaçların yaşadığını hatırlattı. Körfez Bölgesi'nde en az bin yıldır bu kültürün mevcut olduğunu dile getiren Başkan Ergin, "İki milyona yakın zeytin ağacımızla, tarihten bugüne yaşam kültürümüze kattıklarıyla, temel geçim kaynağı olarak; Ayvalık'ta zeytin özel bir önem taşımaktadır. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

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