26 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Aktüel Futbol

05:15 İspanya La Liga Özetler

05:50 İngiltere Premier Lig Özetler

06:20 İtalya Serie A Özetler

06:40 Spor Toto Süper Lig Panorama

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Goller

09:25 Spor Toto 1. Lig Goller

09:35 İspanya La Liga Goller

09:45 İtalya Serie A Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 İngiltere Premier Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:50 İngiltere Premier Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:35 İspanya La Liga Goller

20:45 Dakika Skor

22:30 Başlama Vuruşu

23:00 Dakika Skor

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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