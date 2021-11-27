26 Kasım 2021 Haberleri
26 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
İZMİR (Haberler.com) -
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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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