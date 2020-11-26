26 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
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26 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

26.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 06:46
26 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı

26 Kasım 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:20 Avrupa'dan Futbol

00:30 Spor Artı

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02:00 Aktüel Futbol

02:20 Spor Artı

03:50 Futbol Aklı

05:18 İstiklal Marşı

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Hava Durumu

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Tbmm - Tv

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

21:00 Başlama Vuruşu

23:05 İleri Üçlü

23:05 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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