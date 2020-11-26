26 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
26.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 06:46
26 Kasım 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Ölüm Takımı
00:30 Görev Uğruna
02:00 Görev Uğruna
02:10 Ölüm Takımı
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Ah Nerede
16:30 Hayat Sevince Güzel
18:30 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
20:00 Sol Yanım
22:30 Bana Masal Anlatma
23:00 Sol Yanım
Kaynak: InterSinema.com