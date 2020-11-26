26 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
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26 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

26.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 06:46
26 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

26 Kasım 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Ölüm Takımı

00:30 Görev Uğruna

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02:00 Görev Uğruna

02:10 Ölüm Takımı

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Ah Nerede

16:30 Hayat Sevince Güzel

18:30 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma

20:00 Sol Yanım

22:30 Bana Masal Anlatma

23:00 Sol Yanım

Kaynak: InterSinema.com

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