26 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
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26 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

26.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 06:47
26 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

26 Kasım 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Annenin Günahı

02:30 Gelinim Mutfakta

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04:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:45 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Bir Annenin Günahı

Kaynak: InterSinema.com

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