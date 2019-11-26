26 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
26 Kasım 2019 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Süper Lig Özetler
02:30 TFF 1. Lig Özetler
03:00 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Grup Karş.' Amerika - Paragua
03:00 Amerika - Paraguay
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:35 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:05 Süper Lig Goller
18:15 İngiltere Premier Lig Goller
18:30 Hedef Süper Lig
19:50 Süper Lig Panorama
20:00 Spor Merkezi
20:55 Dakika Skor
22:45 Aktüel Futbol