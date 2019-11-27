26 Kasım 2019 Haberleri
26 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
27.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:18
- Galatasaray'ın Avrupa'daki 100. galibiyeti yine gelmedi
- Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
- Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
- Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
- Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
- Galatasaray'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı!
- Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
- Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
- Ali Babacan'ın canlı yayında 'Bize yazın' diye duyurduğu internet sitesi çöktü
- Adem Büyük attı, sosyal medya yıkıldı!
- Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
- Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
- Fatih Terim golden sonra 'Allah-u Ekber' diye bağırdı!
- Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki ilk golü Adem Büyük'ten
- MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
- Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
- Fatih Terim'den 4 değişiklik
- Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
- Galatasaray'ı UEFA'da saf dışı bırakan Östersunds'u 3. lige düşürdüler!
- 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı
- Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
- Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
- İnsanları utandıracak görüntüler: Fil, yerdeki kutuları toplayıp çöp kutusuna atıyor
- Fatih Terim'in gözdesi Emin Bayram yine yedek kulübesinde!
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- Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
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- Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
- Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
- Juventus efsanesi Paolo Montero'dan Merih'e övgü dolu sözler
- Muharrem İnce'nin 'Yazın tatil yaptılar' dediği teknenin sahibi konuştu
- Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
- Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
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