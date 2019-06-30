26. İstanbul Caz Festivali Beylikdüzü'nde başladı

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen caz festivalinin ilki gerçekleştirildi

İSTANBUL - Bu yıl İKSV tarafından 26'ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali'nin ilki Beylikdüzü'nde gerçekleşti. 'Parklarda Caz' adıyla başlayan festivale ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 26'ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali'nin ilki Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. Festivale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı. 'Parklarda Caz' adıyla başlayan festivalde Balkan Paradise Orchestra sahne aldı. Caz müziği eşsiz bir şekilde sunan gruba vatandaşlar alkışlarla ve dans ederek eşlik etti. Başkan İmamoğlu da caz grubuna dans ederek eşlik etti. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde gruba çiçek takdim edildi. 18 Temmuz'a kadar sürecek olan festival, İstanbul'un farklı ilçeleri farklı caz gruplarına ev sahipliği yapacak.

"Beylikdüzü'nde üretmeyi, güzellikleri çok seviyoruz"

Kenti dizayn ederken o kentin ruhunu da nakşetmek gerektiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bayağı ilgi var. Burada bizim iddiamız kente mekanlarını dizayn ederken oraya ruhunu da nakşetmektir. Aslında yeşilin cazla buluşmasını sağlayacağız. 26'ncısı düzenleniyor ve artık Beylikdüzü her yıl tercih edilen mekanlardan oluyor. Sanat tutkunları ve caz tutkunları bir araya gelip duygularımızı paylaşıyoruz. Güzel mekanlar oluşturursanız o mekanları da maksimum düzeyde tasarlarsanız ve ruhunu katarsanız gerçekten oluyor. Beylikdüzü'nde üretmeyi, güzellikleri çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: İHA