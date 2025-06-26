26 Haziran Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamala

26 Haziran Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamala
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Haziran Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Haziran 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 26 Haziran 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

26 Haziran Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Haziran 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 26 Haziran 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/19)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2025/2)

KURUL KARARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/06/2025 Tarihli ve 2025/1072 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/53, K: 2025/73 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/189, K: 2025/83 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2025/13, K: 2025/89 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/240, K: 2025/100 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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