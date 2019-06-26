Türk-İş Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan, 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Toplumda özel güvenlik görevlileri için her zaman farkındalık oluşturmanın amaçları olduğunu söyleyen Alkan, bu anlamlı günü özel güvenlik görevlilerine armağan eden ve kutlanmasında emekleri olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çagırıcı'ya özel güvenlik görevlileri adına teşekkürlerini iletti. Alkan, "Özel güvenlik görevlileri büyük fedakarlıkla, gece demeden gündüz demeden, yaz demeden kış demeden, vatanımız, halkımız, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutmaktadır. Arkadaşlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA