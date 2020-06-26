26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 26 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:10 Spor Artı 03:40 Süper Lig Özetler 04:10 TFF 1. Lig Özetler 04:40 Almanya Bundesliga Özetler 04:40 Spor Kitaplığı 04:45 Bundesliga 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:30 Nedir, Nasıl Oynanır? 05:35 Takvim Yaprakları 05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin 06:25 Efsanelerin İzinde 06:30 İtalya Kupası Magazin 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 TFF 1. Lig Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford 15:45 Süper Lig Goller 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:30 Bundesliga 17:15 La Liga Özetler 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 İngiltere Premier Lig Özetler 19:55 Burnley - Watford 20:00 İngiltere Premier Lig Özetler 20:35 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Dakika Skor 22:00 TFF 1. Lig Özetler 22:30 Süper Lig Özetler 22:40 Stadyum 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com