26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

26 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
26.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:10 Spor Artı

03:40 Süper Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:40 Almanya Bundesliga Özetler

04:40 Spor Kitaplığı

04:45 Bundesliga

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?

05:35 Takvim Yaprakları

05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin

06:25 Efsanelerin İzinde

06:30 İtalya Kupası Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 TBMM-TV

14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford

15:45 Süper Lig Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 Bundesliga

17:15 La Liga Özetler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 İngiltere Premier Lig Özetler

19:55 Burnley - Watford

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:35 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Dakika Skor

22:00 TFF 1. Lig Özetler

22:30 Süper Lig Özetler

22:40 Stadyum

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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