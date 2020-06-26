26 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
26 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
04:40 Spor Kitaplığı
04:45 Bundesliga
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?
05:35 Takvim Yaprakları
05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 İtalya Kupası Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Bundesliga
17:15 La Liga Özetler
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 İngiltere Premier Lig Özetler
19:55 Burnley - Watford
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:35 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Dakika Skor
22:00 TFF 1. Lig Özetler
22:30 Süper Lig Özetler
22:40 Stadyum
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com